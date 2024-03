Irraggiungibile R Team Le avventure di Rickler

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Se c’è uno sportivo legato alla Versilia, come raramente se ne vedono, questi è sicuramente Renato, pilota e tecnico di vetture da rally con un grande palmares conquistato in Italia e all’estero. Da molti anni ha riversato nella sua azienda, la R, che ha sede in via di Montramito a Massarosa, tutto il sapere e il fare nel suo particolare settore. Gestisce per Mitsubishi Italia la squadra corse specifica sotto il marchio “Ralliart Off Road Italy”. I piloti e i navigatori seguiti dahanno conquistato, con lui stesso protagonista, numerose vittorie, tra cui nove campionati Italiani, un Europeo gruppo T2, due campionati del Mondo gruppo T2, e piazzamenti in gare internazionali. Ralliart dispone di vetture in tutte le categorie (T1-T2-T3-T4), appositamente preparate con sofisticate elaborazioni e dà l’assistenza in ...