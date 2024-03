Ipotesi sulla finale | Beatrice la spara grossa | “In tv non funzionerebbe”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 14 marzo 2024)Luzzi, Simona Tagli e Massimiliano Varrese ieri sera hanno fatto delledel Grande Fratello. I tre gieffini si sono detti quasi certi di uscire dalla casa di Cinecittà entro una settimana, aggiungendo poi di essere sicuri di poter festeggiare Pasqua con i loro cari. La Luzzi ha anche fatto uno scivolone dicendo che mandare in onda il Grande Fratello per le festività pasquali nontelevisivamente: “Entro la fine del mese siamo fuori. Lac’è la prossima settimana. Secondo me lunedì 18 è il giorno della, vedrete che è così. No ma Pasqua qui dentro no, è triste, sarebbe triste anche per loro e a livello televisivo non. La prossima settimana sarà l’ultima e poi torneremo alle nostre vite. ...