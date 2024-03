Io rimango qui storia vera | le differenze tra la vita di Steffi e il film

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ultimo aggiornamento 14 Marzo 2024 11:27 am by Redazione Ioqui (Gott, du kannst ein Arsch sein) è undel 2020 diretto da André Erkau. Si tratta di una pellicola ispirata a una, quella di, una giovane ragazza di 16 anni che si è appena diplomata. Proprio quando sta per vivere il viaggio dei suoi sogni a Parigi con il suo ragazzo, scopre tramite una visita medica di avere un cancro. Purtroppo aresta solo un anno di. Decide così di vincersi il tempo che le resta seguendo i suoi desideri. Ciò che viene raccontato nel, però, non rispecchia sempre la. Vediamo insieme quali sono leprincipali. Ioqui è una ...