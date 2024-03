Io rimango qui | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 14 marzo 2024) IlIoqui èalladi Stefanie Pape e all’omonimo libro scritto da suo padre Frank Pape nel 2019, in cui racconta la malattia della figlia. Sinje Irslinger interpreta Stefanie, detta Steffi, una ragazza di 16 anni che scopre di avere un cancro all’ultimo stadio proprio prima di un viaggio di diploma a Parigi. Nella realtà laSteffi non è riuscita a diplomarsi e non c’è stato alcun viaggio a Parigi, tuttavia ilsi rifà a molte delle vicende raccontate nel libro. Nel, stasera in prima serata su Rai 2 alle 21:20, i genitori di Steffi, interpretati da Til Schweiger e Heike Makatsch, decidono che dovrebbe rimanere a casa, la ragazza scappa con un giovane motociclista spericolato, interpretato da Max Hubacher ...