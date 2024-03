“Io lavoro | non ho fatto nulla di male” | la storia del 23enne picchiato dai carabinieri a Modena Il barcone | i servizi sociali | la carriera da cuoco

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ha attraversato il Mediterraneo a bordo di unnel 2017, quando ancora era minorenne, e poi, una volta a, ha trovatocome lavapiatti. Andando avanti nel tempo è stato promosso ad aiuto-e ora lavora regolarmente in un ristorante della città emiliana. È ladel giovane che martedì 12 marzo, mentre si trovava alla fermata dell’autobus per andare al, è stato controllato, malmenato e arrestato da un carabiniere, come testimonia il video di un passante. “Hanno preso un granchio, la persona sbagliata. Sono sei anni che lavora per questo locale, non ha mainessun errore. Non ha ancora capito cosa gli è successo”, racconta Mario Campo, il titolare del ristorante pasticceria siciliano “Cirisiamo” didove ...

