“Io lavoro | non ho fatto nulla di male” | la storia del 23enne picchiato dai carabinieri a Modena Il barcone | i servizi sociali | il lavoro da cuoco

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ha attraversato il Mediterraneo a bordo di unnel 2017, quando ancora era minorenne, e poi, una volta a, ha trovatocome lavapiatti. Andando avanti nel tempo è stato promosso ad aiuto-e ora lavora regolarmente in un ristorante della città emiliana. È ladel giovane che martedì 12 marzo, mentre si trovava alla fermata dell’autobus per andare al, è stato controllato, malmenato e arrestato da un carabiniere, come testimonia il video di un passante. “Hanno preso un granchio, la persona sbagliata. Sono sei anni che lavora per questo locale, non ha mainessun errore. Non ha ancora capito cosa gli è successo”, racconta Mario Campo, il titolare del ristorante pasticceria siciliano “Cirisiamo” di ...

Il lavoro povero in Italia è endemico e in crescita , ma il governo si volta dall’altra parte. Alle azioni concrete in favore di chi fatica ad arrivare a fine mese pur avendo uno stipendio preferisce ... (ilfattoquotidiano)

Tempo di lettura: 2 minuti dopo dieci giorni di ricovero, non ce l’ha fatta Mohamed Qarassi, il 32 enne investito mentre tornava a casa, in bici, dopo una giornata di lavoro nei campi della piana ... (anteprima24)

Amira ha 38 anni, ha 3 figli e quando è rientrata a Milano ha avuto alcuni problemi per poter ottenere la residenza, uno strumento essenziale per poter accedere a diversi servizi: "Pagavo i libri ... (fanpage)

Presidente Molise, complimenti all'Aquila e in bocca al lupo: "Agnone - prosegue Roberti - è arrivata in finale con un progetto di qualità, entusiasmante e importante, su cui hanno lavorato tanti professionisti del nostro territorio. Proprio per questo motivo, ...ansa

Inps, 'pagamento Adi di marzo sospeso senza nuovo Isee' (2): se non già fatta al momento della domanda. In particolare, per le comunicazioni di avvio di attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, è richiesta l'indicazione del reddito che si prevede di ...ansa

Daniela Comani, il doppio e la memoria: la mostra allo Studio G7 di Bologna: Questo lavoro prende il nome di Supporto memoria / Memory Device ... inizia con una fotocamera Polaroid degli anni Settanta che ricevetti in regalo da bambina: non solo mi piace come design, come ...exibart