Inzaghi | «Percorso Inter non finisce Occasioni sbagliate»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ultima conferenza stagionale perin questa Champions League, purtroppo, dopo l’eliminazione in Atlético Madrid-. Le parole in sala stampa dal Civitas Metropolitano. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Atlético Madrid-. Nell’ambito deltriennale è un rallentamento, non un’ruzione. Assolutamente no, i ragazzi devono essere contenti del. C’è dispiacere per la famiglia, però vanno fatti i complimenti all’Atlético Madrid che col doppio svantaggio non ha mollato. Il primo tempo pari, il secondo meglio loro e ci siamo abbassati troppo. Nei tempi supplementari avevamo la partita in mano, abbiamo sbagliatoche di solito ...