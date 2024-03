Inzaghi | «Dispiacere normale | ma ora il Napoli! Mancano 10 gare»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha parlato al termine di Atletico Madrid-Inter. Il tecnico nerazzurro si proietta alper incrementare il bottino in campionato.? Simonea Sport Mediaset dopo Atletico-Inter: «che c’è, ma ho detto ai ragazzi di essere orgogliosi e di avere la testa alta. È il calcio e bisogna ripartire subito. Abbiamo fatto un primo tempo buono, nella ripresa un po’ lunghi e ai supplementari siamo ritornati e meritavamo un gol. I rigori sono una lotteria.10 partite, 30 punti, abbiamo un buon vantaggio ma la testa è a domenica». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...