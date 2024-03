Investimenti | ETF raccolgono a livello mondiale quasi 69 miliardi di euro

(Di giovedì 14 marzo 2024) A febbraio la raccolta totale degli ETF aè stata vicina alla media, con 68,6di, con una marcata preferenza per le azioni che hanno registrato flussi in entrata per 50,1di, contro i 17,5didel reddito fisso. Negli Stati Uniti le allocazioni nel comparto azionario sono statetre volte superiori a quelle nel reddito fisso, rispettivamente per 32,3 e 13,6di. Le strategie più popolari sono state quelle US large blend e global large cap, che hanno raccolto rispettivamente 8,3 e 6,9di. Il mercato degli ETF domiciliati inpa ha attratto 15,5 ...

GraniteShares raggiunge 4 miliardi di dollari di asset under management: Gli AUM globali crescono di $2 miliardi in un mese e mezzo e solo in Europa superano $300 milioni, mentre i volumi di trading raggiungono un record sia in Europa che negli Usa, ...finanzaonline

Snam: utile netto adj 2024 atteso a 1,18 mld, Investimenti per 2,9 mld (RCO): Contesto energetico globale resta volatile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 mar - Snam conferma gli obiettivi finanziari per il 2024. Nel dettaglio, spiega una nota, gli Investimenti so ...borsa.corriere

Snam: da blocco Mar Rosso ad oggi nessuna criticita' (RCO): Se interruzione prolungata impatto su prezzi energia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 mar - Per quanto riguarda l'evoluzione degli eventi nel Medio Oriente e in particolare nel Mar Rosso, S ...borsa.corriere