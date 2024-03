Inter scialba e in trincea | i rigori sono fatali | Atletico Madrid avanti | pesa il minimo scarto all’andata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’esce di scena agli ottavi di finale di Champions League e dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia arriva un’altra delusione per il popolo nerazzurro, ben poco abituato quest’anno a perdere. La prima sconfitta del 2024 è un dispiacere incastonato in una stagione in realtà straordinaria, visto che lo scudetto – con seconda stella annessa – è dietro l’angolo, ma lo scorso anno si era arrivati in modo forse inaspettato in finale nella coppa più prestigiosa, e quest’anno le ambizioni erano rinnovate e stavolta con tanta consapevolezza di un percorso giunto forse al suo culmine. Invece, l’, con una partita di cuore e voglia, riporta coi piedi per terra la squadra che sta dominando la Serie A, ma che cade, seppur solo ai, contro una formazione come quella di Simeone in grande difficoltà negli ...