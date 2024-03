Inter | i supplementari richiedono altri ragionamenti vista Napoli

(Di giovedì 14 marzo 2024) Trenta minuti in più nelle gambe e un giorno meno di riposo portano Simone Inzaghi a dover fare determinatiindidi domenica. Con più di qualche giocatore uscito stremato dalla lotta contro l’Atletico Madrid.– Un esempio lampante della stanchezza dell’dopo la battaglia contro l’Atletico Madrid è Alessandro Bastoni, uscito nel finale del secondo tempo regolamentare dopo aver chiesto il cambio. Lo stesso è accaduto con Federico Dimarco. Ma anche con Nicolò Barella, la cui grande occasione sprecata è figlia anche e soprattutto della condizione atletica a cui è arrivato a fine partita. Insomma, una partita, quella in Champions League, che porta Simone Inzaghi a determinatiin...

