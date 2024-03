Inter fuori dall’Europa | Inzaghi nel mirino | un passo indietro – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’e Simonepagano troppo la paura del Civitas Metropolitano: i nerazzurri non hanno avuto il solito coraggio, a questo qualche errore individuale. Spiega Tuttosport. ERRORI – L’dice addio alla Champions League: prima sconfitta del 2024 che brucia il doppio. Si è fermata a dodici la striscia di vittorie consecutive nell’anno solare, ieri il primo stop per l’di Simoneche saluta con largo anticipo la coppa europea. Come spiegato da Tuttosport, a finire sul banco degli imputati anche il tecnico nerazzurro con alcune mosse conservative che hanno fatto storcere il naso a molti tifosi. Pur sapendo il rischio e le difficoltà che ci sarebbero state contro l’Atletico Madrid, pare che i nerazzurri abbiano snaturato la propria mentalità. Un...