Inter eliminata ma non ridimensionata (nella fiera delle illusioni)

(Di giovedì 14 marzo 2024) L'è uscita battuta ma nondalla battaglia del Metropolitano. Spinta fuori dall'Europa da un Atletico Madrid che ha messo in campo tutto il peso della sua qualità ed esperienza e si è fatto trascinare dal fattore ambientale. Il contraccolpo è stato pesante, perché grandi erano le aspettative che si erano create intorno a una squadra capace di esprimere nel corso della stagione un calcio moderno, avvolgente, veloce e a tratti spettacolare: qualcosa che, pochi mesi dopo l'esperienza della finale di Istanbul, lasciava presagire la possibilità di giocarsela a viso aperto con tutte le top d'Europa. Il giorno dopo l'eliminazione ai rigori il corocritiche e dei distinguo è già partito. C'è chi imputa all'di aver fallito l'esame di maturità e di aver confermato come la cavalcata dell'anno ...

Madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) – Delusione Inter , che cade ai calci di rigore contro l' Atletico Madrid e deve dire addio alla Champions League. dopo il 2-1 dei tempi regolamentari in favore degli ... (iltempo)

Inter fuori dalla Champions League al termine di una partita difficile e resa più complicata da errori sia in campo sia fuori, dove Inzaghi non trova la quadra risolutiva. La lettura di Atletico ... (inter-news)

Inter eliminata, Morata esulta e Alice in bianconero scatena il tifo Juve: L'attaccante spagnolo ha condiviso la sua felicità sui social e la moglie ha esaltato i tifosi della Vecchia Signora ...tuttosport

Quinto club in Champions. Ranking, Italia sempre in vetta ma Germania e Spagna incalzano: Tedeschi e spagnoli accorciano le distanze. E l'Inghilterra ha ancora due squadre in Champions. Dobbiamo tifare Roma, Milan Atalanta e Fiorentina ...rainews

Delusione Inter, l'Atletico la elimina dalla Champions: Le parate di Oblak ai rigori spediscono l'Atletico Madrid ai quarti di finale di Champions League, mandando ko l'Inter e spezzando il sogno nerazzurro di rifarsi della finale persa lo scorso anno. (AN ...ansa