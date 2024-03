Inter eliminata | Atletico Madrid ai quarti dopo i rigori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Delusione, che cade ai calci di rigore contro l'e deve dire addio alla Champions League.il 2-1 dei tempi regolamentari in favore degli spagnoli deciso dalle reti di Griezmann e Depay, a seguito gol del momentaneo 0-1 di Dimarco, tre gli errori dal dischetto fatali per i nerazzurri che consegnano iagli spagnoli. Parte subito forte l', con la progressione sulla sinistra di Lino che prova ad incrociare sul secondo palo, trovando attento Sommer in tuffo. Risponde l', al 13?, con la fuga di Dumfries innescata da Calhanoglu e conclusa con il destro dell'olandese sul qualeviene Oblak. Il vantaggioista arriva però dieci minuti più tardi, ...