Inter | Calhanoglu | “Abbiamo ancora un obiettivo enorme da raggiungere”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Hakan, centrocampista dell’, pubblica un post su Instagram all’indomani dell’eliminazione di Champions League, arrivata contro l’Atletico Madrid ai rigori: “Nonostante gli sforzi, il nostro viaggio in Champions League è giunto al termine. Apprezziamo il sostegno incondizionato dei nostri tifosi e per questo vi ringraziamo profondamente. Maunda. Dobbiamo spostare la nostra attenzioneamente verso quel traguardo e fare tutto ciò che è in nostro potere per renderlo realtà. Forza”. SportFace.