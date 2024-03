Inter | Bastoni | “Sapremo reagire come una famiglia”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) “La delusione è tanta, ma oggi più che mai è un onore far parte di questa squadra.una. Abbiamo un lavoro da terminare! Sempre e solo forza”. Queste le parole di Alessandro, difensore dell’, sul suo profilo Instagram, dopo la cocente eliminazione ai calci di rigore di ieri sera per mano dell’Atletico Madrid di Simeone e compagni. Per l’un’eliminazione che brucia, vista la possibilità di accedere ai quartiunica italiana e la voglia di replicare o quanto meno arrivare vicini alla finale dello scorso anno ad Istanbul contro il Manchester City.dunque rassicura i tifosi e chiede loro ancora più sostegno in vista del campionato che varrebbe la seconda ...