Inter | Barella posta la foto della curva | “Amore è un faro fisso che sovrasta la tempesta”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il giorno dopo la brusca eliminazione dell’dalla Champions League in casa dell’Atletico Madrid, il centrocampista nerazzurro Nicolò, autore ieri dell’assist del momentaneo vantaggioista siglato da Federico Dimarco, hato sui suoi profili social ladi una coreografia con San Siro nerazzurro e uno striscioneNord con la frase: “è unchela“. Questo il messaggio inviato dal numero 23 di Simone Inzaghi in vista del finale di stagione, che vede l’impegnata ormai soltanto in campionato dove ha un margine a dir poco rassicurante sulle inseguitrici. SportFace.