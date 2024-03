Intelligenza artificiale La prima legge è europea Divieti e multe milionarie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Via libera dell’Europarlamento allalegislazione al mondo che regolamenta l’. La plenaria ha approvato ieri con 523 voti a favore, 46 contrari e 49 astenuti l’Atto sull’Ia, che ha superato così un altro ostacolo sulla strada dell’entrata in vigore e ora attende solo l’approvazione del Consiglio dell’Ue. L’auspicio è che queste norme fissino uno standard globale per la regolamentazione dell’Ia in altre giurisdizioni. "Stiamo regolamentando il meno possibile, ma quanto necessario", ha commentato il commissario al Mercato interno e al Digitale Thierry Breton. "Tuteliamo i diritti dei lavoratori e dei cittadini. Dovremo ora accompagnare le aziende a conformarsi alle regoleche entrino in vigore. Siamo riusciti a mettere gli esseri umani e i valori europei al centro dello sviluppo ...