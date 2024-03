Intelligenza artificiale | il voto del Parlamento Ue regola tutto? Quasi Dal copyright al deepfake | cosa c’è e cosa manca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’Europa è riuscita a mettersi d’accordo sulle regole comuni in materia didopo una delle negoziazioni più difficili della sua storia. Ileuropeo ha infatti approvato il 13 marzo, con un’amplissima maggioranza: 523 voti a favore, 46 contrari, 49 astenuti, ilmento comunemente definito Artificial intelligence Act. Orasoltanto l’ok del Consiglio e la verifica finale dei giuristi-linguisti, due requisiti formali e poi ilmento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore prima della fine della legislatura europea. Il Commissario Europeo al Mercato interno, Thierry Breton, ha subito esultato su X con un titolo dal sapore calcistico “Democrazia 1 – Lobby 0”, riferendosi forse alle cosiddette Big Tech, dimenticando ...