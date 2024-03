Intanto | Jorit…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Per dimostrare che non è di gomma” – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #ucraina #putin #russia #jorit #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.