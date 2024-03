Intanto il parlamento UE vota sulla libertà dei media ma Lega e FdI si sono astenute

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una legge per sancire quello che sarebbe già dovuto essere molto chiaro: idevono essere indipendenti dalla politica e dalle istituzioni e, in più, devono avere la possibilità di un accesso molto più equilibrato ai fondi pubblici, dichiarandoli quando presenti. È il frutto dell’EuropeanFreedom Act, una sorta di legge quadro che, all’interno dell’Unione Europea, stabilirà dei principi inalienabili per ladell’informazione, con un occhio di riguardo anche per la tutela dei giornalisti illegittimamente intercettati attraverso spyware. Da questo punto di vista, ad esempio, il caso Pegasus ha fatto scuola. E non è stata affatto casuale la dedica della presidente delEuropeo Roberta Metsola a Dafne Caruana Galizia. Today, @Europarl EN made history. TheFreedom Act will ...