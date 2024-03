Inquinamento e bimbi malati di tumore | il Governo risponde alla lettera aperta del nostro direttore

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoLo scorso 24 febbraio, in occasione dell’ennesima bara bianca nella provincia di Taranto, ilha inviato unaPremier Giorgia Meloni, ai senatori e deputati ionici (che potrete leggere cliccando qui), chiedendo attenzione per la città di Taranto e la chiusura delle fonti inquinanti, perché non è più tollerabile vedere bambini soffrire e morire a causa di un. Da onorevoli e senatori nessuna risposta ma, con grande sorpresa, sulla pec delresponsabile Elena Ricci, poco fa è giunta risposta dsegreteria del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Di seguito la risposta: Sicuramente l’attenzione del...