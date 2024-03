Inps | ' pagamento Adi di marzo sospeso senza nuovo Isee'

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ildell'Assegno di inclusione disaràse non si presenta ilriferito al 2024. Lo chiarisce l'con un messaggio nel quale ricorda che domani, 15verranno disposti i primi pagamenti per i nuclei familiari beneficiari dell'Adi che hanno presentato domanda entro il mese di febbraio 2024, con esito positivo dell'istruttoria e con Patto di attivazione digitale sottoscritto. I nuclei familiari che hanno già ricevuto i pagamenti nei mesi precedenti, qualora permangano i requisiti per il diritto all'assegno di inclusione, spiega, riceveranno ildella mensilità spettante il giorno 27 del mese di. "A decorrere dai rinnovi del mese di- sottolinea ...

