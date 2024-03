Inps | istruzioni per pensione anticipata | da 534 a 2 993 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dal 2024 si potrà andare incon 67 anni di età e 20 di contributi se non si hanno contributi previdenziali precedenti al 1996 se è stato maturato un importo dialmeno pari all'assegno sociale, ovvero 534,41al mese. Lo chiarisce l'in una circolare sulle regole per il pensionamento contenute nella legge di bilancio per il 2024. Fino al 2023 era necessario a fronte di 67 anni di età e 20 di contributi avere maturato un importo almeno pari a 1,5 volte l'assegno minimo. In assenza era necessario aspettare per il pensionamento i 71 anni di età. Nella circolare si chiariscono anche le regole per il pensionamento anticipato sempre a fronte del calcolo interamente contributivo. Sarà possibile andare ina 64 anni (63 oltre agli adeguamenti alla speranza di vita) se si ...