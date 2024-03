Inizia il countdown | il prossimo autunno potremo indossare il primo rossetto rosso satinato della maison di lusso | Rouge Triomphe

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo l’annuncio di Hedi Slimane, scatta ilper l’arrivo di Celine Beauté. Una linea di lussuosi cosmetici dal design elegantissimo e timeless, che debutterà incon ilattesissimo. Il restocollezione, dedicata ai rituali di bellezza, sarà disponibile per l’acquisto da gennaio 2025. Beauty tutorial: il...

Tra l’Inter e Mehdi Taremi manca ormai praticamente solo l’ufficializzazione dell’accordo in vista della prossima stagione. Uno step che potrebbe arrivare presto: l’ Iran è stato eliminato dalla ... (inter-news)

Tutto comincia nel 1964, quando Claudio Baglioni , appena tredicenne, sale per la prima volta su un palco: partecipa a un concorso di voci nuove a Centocelle, dove vive a Roma, e canta il brano di ... (nonewsmagazine)

Calcio Serie C – Mantova, Inizia il countdown per la B: MANTOVA Vogliamo dirlo Il Mantova ha un piede e mezzo in Serie B. Il 4-0 con cui i biancorossi si sono sbarazzati della Pergolettese ha avuto un effetto ...vocedimantova

Cento giorni alla Maturità: come funziona l'esame, i consigli per prepararlo al meglio e quanto incide sul voto finale: A Milano il countdown celebrato con riti e festeggiamenti. In alcuni istituti già Iniziate le simulazioni della prova orale. I consigli degli esperti: «Mantenere uno studio costante che eviterà nottat ...milano.corriere

Clandestino, nuovo menù ispirato alle donne: il “Sushi bar” di Moreno Cedroni riparte il 20 marzo: ANCONA Si tinge di rosa il sushi al Clandestino di Portonovo che il 20 marzo riaprirà i battenti. Nella giornata dedicata alle donne lo chef ha svelato il tema del menù. Dunque la ...corriereadriatico