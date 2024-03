Inidoneità fisica o psichica del docente | le responsabilità del Dirigente prima di attivare l’esonero

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 14 marzo 2024) In tema di esonero dal servizio perdell’insegnante, l’art. 23, c. 5, c.c.n.l. 4 agosto 1995, impone al datore di lavoro di esperire ogni tentativo per il recupero della medesima dipendente al servizio attivo, eventualmente utilizzandola, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale in mansioni differenti e, in carenza di posti e previo consenso dell’interessata, anche inferiori sicché, anche in assenza dell’iniziativa della, non più idonea alla mansione, la P.A. non è esonerata dal percorrere le strade alternative, previste nel c.c.n.l.,di adottare il provvedimento di dispensa. L'articolo .