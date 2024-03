Inghilterra | i 25 convocati di Southgate per Brasile e Belgio | torna Toney dopo la squalifica

(Di giovedì 14 marzo 2024) Gareth, ct dell’, ha diramato la lista deiper le due amichevoli che la Nazionale dei tre leoni affronterà il 23 e il 26 marzo a Wembley contro. Le novità sono rappresentante dai difensori Ezri Konsa e Jarrad Branthwaite, dal rientro di Ivanlaper scommesse e da Anthony Gordon del Newcastle. I portieri saranno Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) e Aaron Ramsdale (Arsenal). In difesaJarrad Branthwaite (Everton), Ben Chilwell (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester Utd), John Stones (Manchester City) e Kyle Walker (Manchester City). Centrocampo di qualità e quantità ...

Italia Under 19, Pagnucco e Anghelè convocati da Corradi: Bernardo Corradi, Ct della nazionale italiana Under 19, ha diramato i convocati per i prossimi impegni dei ragazzi azzurri. Nella lista ci sono Pagnucco e Anghelè della Juventus.tuttojuve

Inghilterra, i convocati per le amichevoli con Brasile e Belgio: prima volta per Branthwaite e Gordon: L`Inghilterra si avvicina ai prossimi impegni amichevoli contro Brasile e Belgio, che apriranno il cammino verso gli Europei della prossima estate. In vista dei.calciomercato

Lukaku convocato dal ct del Belgio per le due amichevoli contro Irlanda e Inghilterra: Il ct del Belgio Domenico Tedesco ha annunciato oggi, giovedì 14 marzo, la lista dei 25 giocatori convocati per affrontare le due amichevoli contro Irlanda e Inghilterra, in ...ilmessaggero