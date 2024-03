Ingegnere Ambrogio Giordano Amministratore Unico AMIU S p A Trani “Crediamo molto nell' educazione ambientale”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) -, 14 marzo 2024.S.p.A.e Comune dipartecipano anche quest'anno all'evento “Paper Week”, la grande campagna dedicata all'informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone promossa da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Rai per la Sostenibilità. La “Paper Week” di Comieco giunta alla sua quarta edizione prevede un palinsesto di iniziative sull'intero territorio nazionale in programma dall'8 al 14 aprile 2024 in cui la città disarà protagonista grazie all'impegno diS.p.A. ...