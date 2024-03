Infermieri italiani – Nursing Up | “Per loro 1500 euro sterline a settimana in Gb | e fino a 2900 euro al mese dall’Olanda!”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Regno Unito, Olanda, Germania, Lussemburgo: sono i paesipei che da oltre un decennio attraggono, costantemente, con offerte a dir poco allettanti, i nostri professionisti sanitari, i più ricercati, quelli considerati in assoluto tra le eccellenze del Vecchio Continente”.ricercati in Ue, ilUp: “Considerate, poi, le prospettive di carriera e le ore di lavoro in molti casi decisamente più remunerative, già all’epoca” Come tiene infatti a rimarcare Antonio De Palma, Presidente Nazionale delUp, “Qualche tempo fa,poco prima del Covid, e siamo stati uno dei primi sindacati a raccontarlo nelle nostre inchieste, si trattava di stipendi che superavano, di poco, in media, almeno per queste quattro nazioni, i 2mila ...