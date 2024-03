Indian Wells | termina il sogno di Nardi | ai quarti vola lo statunitense Paul

(Di giovedì 14 marzo 2024)(Stati Uniti), 13 marzo 2024 - Ildi Lucaadsi infrange nel turno degli ottavi di finale. Dopo aver conquistato una fiabesca vittoria contro il numero uno del mondo, Novak Djokovic, il tennista azzurro è caduto sotto i colpi delloTommy. L'americano ha prevalso in due set, per 6-4, 6-3, nell'arco di un'ora e venti di partita. Poco da fare per, che non è riuscito a sfruttare le occasioni di break concesse dall'avversario e, nonostante qualche guizzo interessante, ha ceduto tre parziali nell'arco del match che gli sono costati l'eliminazione dal torneo. La cronaca del match Primo set - Il primo a servire è Luca, che ha la possibilità di iniziare bene ...

