Indian Wells | Jannik Sinner contro Jiri Lehecka oggi per i quarti di finale | orario e dove vedere in tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) –scenderà in campo, giovedì 14 marzo 2024, per ididel torneo Atp Masters 1000 di.Il numero 1 azzurro (numero 3 al mondo) affronterà(numero 32 del seeding) alle 19 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Sky Sport e Sky Sport Max e in streaming su Now e Sky Go.viene da 18 vittorie consecutive, quindici nel 2024, ancora imbattuto. I bookmaker spingono il numero uno italiano verso la semidi. L’azzurro negli ottavi diha battuto lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 16, per 7-6 (7-4), 6-1 in 1h39?. ...