Indian Wells | Jannik Sinner contro Jiri Lehecka oggi per i quarti di finale | orario e dove vedere in tv

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) –scenderà in campo, giovedì 14 marzo 2024, per ididel torneo Atp Masters 1000 di.Il numero 1 azzurro (numero 3 al mondo) affronterà(numero 32 del seeding) alle 19 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Sky Sport e Sky L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Carlo e Camilla in Australia entro l’anno? A Canberra scattano i preparativi Piantedosi: “A Genova giornata di presidio della legalità” Incidente nel Bresciano, stra camion e 2 auto a Esine: un morto Tre cooperanti italiani fermati in Tunisia: “Presunte irregolarità su prelievi ...

(Adnkronos) – Jannik Sinner scenderà in campo oggi , giovedì 14 marzo 2024, per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells .Il numero 1 azzurro (numero 3 al mondo) affronterà Jiri ... (periodicodaily)

Sinner stasera in campo contro il ceco Lehecka, in palio la semifinale di Indian Wells: Sinner torna in campo stasera (ore 19 italiane, circa). Match delicato: in palio la semifinale dell’Indian Wells contro il ceco Lehecka. Jannik insegue la vittoria n. 19, una striscia di successi ...blitzquotidiano

Quando torna in campo Luca Nardi Il calendario dei prossimi tornei dopo Indian Wells: Luca Nardi è stato eliminato negli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: l'azzurro resterà negli Stati Uniti e si sposterà ora in Florida per partecipare alle qualificazioni de ...oasport

Bolelli-Vavassori ko a Indian Wells: addio finale: Indian Wells (CALIFORNIA) - Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio al "BNP Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione all'Indian Wells Garden (duro, ...corrieredellosport