Indian Wells 2024 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 14 marzo con Sinner

(Di giovedì 14 marzo 2024) Scatta il momento della verità al Masters e Wta 1000 di, dove oggi,14, andranno in scena i quarti di finale del torneo. Una tappa che vede Jannikancora imbattuto in stagione: 15 partite e 15 vittorie. Il cammino dell’azzurro prosegue oggi nel primo match dalle 19:00 contro Jiri Lehecka, unico ceco tra i primi 50 del mondo. Sullo Stadium 2 la seconda sfida sarà quella tra Tommy Paul, reduce dalla vittoria su Luca Nardi, e Casper Ruud. A seguire, non prima delle 23:00, Yuan Yue contro Coco Gauff. In chiusura Maria Sakkari contro Emma Navarro. Nello Stadium 1 si parte con la sfida tra Anastasija Potapova e Marta Kostjuk, prima di vedere all’opera la numero 1 al mondo Iga Swiatek e Caroline Wozniacki. Poi spazio ad Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, mentre saranno Daniil ...

Jannik Sinner sfiderà Jiri Lehecka nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. L’altoatesino è reduce dalla ... (sportface)

Sinner-Lehecka all'ATP Indian Wells: dove vedere in tv e streaming: E' la giornata dei quarti di finale per Jannik Sinner, che cerca di incrementare i suoi pazzeschi numeri stagionali, in cui risulta ancora imbattuto e centrare la seconda semifinale consecutiva a ...sport.sky

Sport in tv oggi (giovedì 14 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming: Oggi giovedì 14 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande attenzione sulla sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon a Canmore. Proseguono i tornei di tennis a Indian Wells (Jannik ...oasport

Luca Nardi, si ferma la corsa a Indian Wells: battuto da Paul in due set: È finita negli ottavi di finale l'avventura di Luca Nardi nel Masters 1000 di Indian Wells. Il pesarese, 20 anni e numero 123 del mondo (ma da lunedì sarà almeno 96), ...ilmattino