Indagine per omicidio colposo all' ospedale Vannini | 60enne morto dopo una rimozioni di calcoli

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un fascicolo perper il momento a carico di ignoti. È questa l'aperta dalla procura di Roma sulla vicenda accaduta negli scorsi giorni all'. A raccontare quanto accaduto è Repubblica: “Un'operazione per eliminare iai reni non andata bene. Un'emorragia. Ecco allora che i sanitari intervengono nuovamente nel giro di poche ore. Cercano di salvargli la vita. Ma il paziente, un uomo di 60 anni, non risponde come previsto e alla fine,un'agonia durata una decina di giorni, muore il 5 marzo al”. A denunciare il presunto caso di malasanità sono i parenti della vittima, con l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche sull'accaduto che sono già andati in scena. La patologia del ...

