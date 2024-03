Incidente stradale nella notte in provincia di Latina | tre persone finiscono in ospedale

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024serata del 13 marzo, unha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio (LT) sulla Strada Statale Appia, all’altezza del km 114,900. Lo scontro, avvenuto tra due veicoli guidati rispettivamente da un cittadino nato nel 1958 e un altro nato nel 1948, entrambi residenti a Monte San Biagio, ha causato il ferimento dei i conducenti e della passeggera del secondo veicolo. Dinamica dell’L’si è verificato quando il veicolo guidato dal cittadino classe ’58, procedendo in direzione Terracina e proveniente da Fondi, stava immettendosi su via Portaturo ed è stato tamponato dall’auto condotta dal cittadino classe ’48, che viaggiavastessa direzione. L’impatto ha causato ferite agli ...

Denny Rabbia purtroppo non ce l’ha fatta a sopravvivere. Il giovane di Bagnolo, di appena 20 anni, era rimasto coinvolto in un incidente stradale la mattina di mercoledì 1 marzo. È Morto dopo essere ... (thesocialpost)

Il 22enne morto nell' Incidente stradale in via Due Ponti in zona Cassia a Roma è Matteo Mancia , un mister e studente di Pedagogia sociale. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia.Continua a ... (fanpage)

Finti incidenti per truffare assicurazioni, due arresti. Stimato un giro di 100 mila euro, indagati 2 avvocati: L'indagine è partita nel 2021 dopo la querela di un automobilista che spiegava di avere ricevuto una raccomandata dalla propria compagnia assicurativa che lo informava che la sua vettura era stata ...ilsecoloxix

A7, Incidente tra mezzi pesanti: bisarca perde auto: Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti in A7, direzione Milano fra Bolzaneto e Busalla per un Incidente stradale. Due mezzi pesanti si sono scontrati e la bisarca ha perso le vetture che ...ligurianotizie

Torna in sala ‘Fratello Sole, Sorella Luna’ di Zeffirelli: Torna in sala 'Fratello Sole, Sorella Luna' il capolavoro del Maestro Franco Zeffirelli ora restaurato in 4k da Cinecittà dopo essere stato presentato in anteprima al Quirinale alla presenza del Capo ...toscanaoggi