Incidente mortale a Roma | Matteo perde la vita a soli 22 anni | Il dramma

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un’altra vittima della strada a. Il 22enne studente universitario,Mancia, ieri, 13 marzo, intorno alle 12.30 viaggiava in sella al suo scooter su via Due Ponti quando si è scontrato con un autocarro, condotto da un 56enne. Un impatto violento, troppo per il 22enne che è morto sul colpo. Sul posto la Polizia locale che indaga sulla dinamica e che, come è consuetudine, ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale.(ilcorrieredellacitta.com)Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi di tanti passanti che non hanno potuto fare nulla. Uno choc per la comunità di Settebagni dove il 22enne viveva oltre all’immenso dolore per i familiari e gli amici. Profondo dolore è stato espresso con un lungo messaggio sui social dall’Università Pontificia Salesiana ...