Incidente in autostrada A1 | traffico in tilt tra Lodi e Milano | due feriti in gravi condizioni

Siena, 9 marzo 2024 – Tre auto e due camion sono stati coinvolti in un incidente stradale avvenuto questa mattina, 9 marzo, sull’ auto strada A1, in direzione Bologna, tra Chiusi e Valdichiana. Un ... (lanazione)

Grave incidente sull'Autostrada A1: traffico in tilt, sul posto l'elisoccorso

Grave Incidente sull'autostrada A1: traffico in tilt, sul posto l'elisoccorso: Traffico paralizzato sull'autostrada A1, Milano Napoli, dopo un Incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì, alle 20. Nel tratto tra le uscite A58 (Teem) e Lodi, una vettura si è ribaltata.milanotoday

autostrada Roma-Latina, Rocca shock: “Mancano i fondi per completarla”: Francesco Rocca gela le speranze per la nuova autostrada tra Roma e Latina: "Non ci sono i soldi per completarla".ilcorrieredellacitta

Viabilità: Incidente su A1 tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano: lle 17:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano verso Firenze all’altezza del km 523, si registrano 10 km di coda in direzione di Firenze per un i ...radiocolonna