Incidente a Terracina | esplode un pneumatico e perde il controllo dell’auto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Nella mattinata di oggi a, i carabinieri della dipendente N.O.R.M., sono intervenuti in via Pontinia (LT), dove si è verificato unstradale autonomo, nel quale è rimasta coinvolta un’autovettura condotta da un cittadino classe 2001 residente a San Felice Circeo. Il 23enne, mentre stava percorrendo predetta via all’improvviso, a causa dell’esplosione delanteriore destro, ha perso ilterminando la corsa in una cunetta posta al margine della carreggiata. Il malcapitato, immediatamente soccorso dal personale 118 intervenuto, è stato trasportato presso il pronto soccorso di. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...