(Di giovedì 14 marzo 2024) Undi 86è rimastomente ferito in unche ha coinvolto un’auto e unaavvenuto giovedì mattina intorno alle 11.20 in via Anzani Francesco a, all’altezza del civico 37. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. I soccorritori, una volta stabilizzato l’ottantaseienne, lo hanno portato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna. Non è chiara, al momento, la dinamica dell’, ma gli agenti della Questura disono sul luogo dello scontro per eseguire i rilievi e per stabilire eventuali responsabilità. Allertati anche i vigili del fuoco.

Per l' incidente sull'Olimpica in cui Giacomo Sabelli è morto a 22 anni la Procura ha iscritto i nomi di quattro persone nel registro degli indagati. La sorella: "Mi fa piacere che la giustizia stia ... (fanpage)

Biassono , 13 marzo 2024 – La strada, via Parco, corre da Biassono a Lesmo. Giacomo Lissoni , 23 anni , è in sella alla sua motocicletta. C’è una doppia curva all’altezza di un centro sportivo, poco ... (ilgiorno)

Incidente a Como, schianto tra una moto e un’automobile: grave un anziano di 86 anni: L’urto è avvenuto giovedì mattina in via Anzani Francesco. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna ...ilgiorno

Incidente a Como, grave un uomo di 70 anni dopo l’impatto tra la sua moto e un furgoncino: Via Anzani L’impatto questa mattina, alle 11.22: in codice rosso l’uomo in sella alla moto che è finita contro un secondo furgoncino fermo nella via per il posizionamento della segnaletica stradale ...laprovinciadicomo

Le finte carabiniere (in trasferta da Napoli) e la truffa a una 74enne. «Sua figlia ha avuto un Incidente». Rubati 5mila euro e gioielli: Finge di essere un carabiniere e truffa un'anziana di Velletri. Poi il fantomatico Incidente di un familiare, la richiesta di denaro necessario per risolvere questioni legali e una ...ilmessaggero