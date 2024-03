Incappucciati | assaltano tabaccheria | caccia alla banda

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto– Colpo da quaranta mila euro messo a segno la notte scorsa in unadi Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. I ladri sono entrati in azione poco dopo le tre in via Molinelle, al confine con il comune di Avellino, e sono stati filmati dalle telecamere di videosorveglianza: erano in sette, tutti con il volto coperto da cappucci e passamontagna. Dopo aver disinnescato il sistema dirme, hanno scardinato la saracinesca e si sono introdotti all’interno. Portati via molte centinaia di Gratta&Vinci e un notevole quantitativo di sigarette oltre a fare incetta di altri prodotti esposti in vendita. I titolari delle tabaccherie si apprestano a chiedere un contro al Prefetto di Avellino, Paola Spena dopo che nelle ultime settimane sono stati consumati numerosi furti ai danni di esercizi commerciali di ...