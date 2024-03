In Toscana raccolte 10mila firme per la legge sul fine vita

(Di giovedì 14 marzo 2024) Firenze, 14 marzo 2024 – Sonolein tutta laa sostegno della proposta diche prevede tempi certi di risposta da parte del servizio sanitario alle richieste di suicidio assistito. Lesono state consegnate stamani in Consiglio regionale. "Diecimila persone indanno l'opportunità alla Regione di approvare delle buone regole per dare tempi certi di risposta a chi, affetto da sofferenza insopportabile, chiede di poter morire senza soffrire- spiega l'attivista radicale Marco Cappato, parlando coi giornalisti- questo è già un diritto che abbiamo strappato con la Corte Costituzionale e con la disobbedienza civile per l'aiuto a dj Fabo, ma questo diritto per essere attuato ha bisogno dell'intervento del servizio sanitario ...

