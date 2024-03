In piazza della Vittoria. Con il cantiere in arrivo via i tavolini dei locali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024)è pronta a rifarsi il look. I lavori, che costeranno 2,3 milioni ottenuti grazie al Pnnr e dovrebbero mettere la parole fine agli annosi problemi di infiltrazioni e ammaloramento che accusano gli spazi del mercato ipogeo, inizieranno tra fine maggio e i primi di giugno. "Sappiamo che l’intervento è necessario e che porterà un beneficio alla città – commentano gli esercenti delle tredici attività che si affacciano sulla– Avevamo chiesto se fosse possibile farlo in inverno, quando abbiamo meno lavoro, ma purtroppo non si può fare per motivi tecnici. Accolta invece la nostra richiesta di spostarli in modo da non farli cadere nei weekend di Pasqua, del 25 Aprile, del 1° Maggio e del 2 Giugno. Questo lo abbiamo ottenuto". Ma c’è un ma. I lavori, che avrebbero dovuto cominciare in questi ...