In Lombardia la neve ormai è un miraggio Ma sugli impianti piovono milioni

(Di giovedì 14 marzo 2024) Lasparisce a causa del cambiamento climatico, ma Regionecontinua imperterrita a foraggiaresciistici per decine di. Vecchi e, cosa grave, anche nuovi. Non solo conferma gli stanziamenti del passato, ma ne introduce anche di nuovi a sostegno delle località sciistiche. Si va dal “Bando”, misura programmata del 2019 con 35 progetti finanziati per un totale di 11.160.644 euro, ai “Bandi Innevamento (2018-2022)”. Questi ultimi sono definiti come una “misura di sostegno strutturale alla gestione ed esercizio deglidi risalita”, finanziata con uno stanziamento annuale compreso tra 1,4 e 1,6. Complessivamente sono stati erogati oltre 7di euro, che hanno interessato tra i 40 ed i 45 soggetti ...