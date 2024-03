In Israele rischio crudeltà Negata l' estradizione del palestinese arrestato

(Di giovedì 14 marzo 2024) La Corte d'appello dell'Aquila motiva la decisione con le tensioni per la guerra in corso Il capo della cellula rimarrà in carcere con i due complici: "Pianificavano attentati"

crisi di consensi per Benjamin Netanyahu e la sua sopravvivenza come primo ministro è “a rischio“. È quanto rivela il rapporto annuale del l’intelligence statunitense sulle minacce alla sicurezza ... (ilfattoquotidiano)

Nessuna estradizione in Israele per Anan Yaeesh, il 37 enne palestinese attualmente in carcere a Terni con l'accusa di terrorismo. Lo ha deciso la Corte d'Appello dell'Aquila per il rischio che ... (quotidiano)

Gaza, così la destra israeliana ha "messianizzato" la guerra: La destra israeliana ha “messianizzato” la guerra. Come nel ’67. In questa visione, la stessa tragedia del 7 ottobre viene rielaborata come occasione per realizzare il disegno del Grande Israele, dal ...globalist

Gli effetti della guerra sui bambini di Gaza: rabbia, paura e lacrime: Ansia, aggressività, disturbi del sonno, regressione. Sono solo alcuni degli effetti della guerra sulla psiche dei più piccoli nella Striscia ...unita