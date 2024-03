In giro per i Castelli Romani con mazza da baseball e coltello | nei guai due uomini

(Di giovedì 14 marzo 2024) Controlli sulla viabilità nel territorio comunale di Albano Laziale, hanno portato a cinque denunce per guida sotto l’effetto di stupefacenti o di alcol. I controlli sono stati svolti dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo e sono stati finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, quindi finalizzati alla sicurezza stradale. I Carabinieri sequestranodae un-ilcorrieredellacitta.comI controlli sulla viabilità Nel corso del servizio sono state identificate circa 200 persone e 120 veicoli, nonché elevate contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 1000 euro. Le maggiori violazioni contestate hanno riguardato la guida con patente scaduta, la mancata revisione e l’uso dei dispositivi cellulare alla guida. In 5 alla guida sotto l’effetto di ...

