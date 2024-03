In Basilicata prevale il modello Sardegna E ' Azione' resta fuori

(Di giovedì 14 marzo 2024) AGI - Dopo settimane di confronti fra fughe in avanti e frenate, la scelta del centrosinistra è caduta su un medico oculista di 66 anni: Domenico Lacerenza. Una scelta che tiene dentro il perimetro del campo largo la lista "Casa Comune", nata attorno alla candidatura di Angelo Chiorazzo, ma si priva di. Che Carlo Calenda fosse ormai lontano dal resto delle forze di opposizione era apparso chiaro nelle scorse ore, quando il leader diaveva messo in campo il nome dell'ex Pd Marcello Pittella, ma senza chiudere all'ipotesi di sostenere il governatore di centrodestra uscente Vito Bardi. Al termine della riunione, alla quale hanno partecipato gli 'ambasciatori' locali delle forze politiche con qualche 'incursione' dei leader, una nota congiunta annunciava: "La formcivica ...

Basilicata. Elezioni, in campo anche false news Agenzia Dire: “ELEZIONI Basilicata, CSX: INTESA SU POSTIGLIONE. Sarà l’editore potentino Giuseppe Postiglione il candidato alla presidenza della Regione Basilicata per il centrosinistra”… ...basilicata24

Allerta meteo della protezione civile: temporali, pioggia e vento in Basilicata: La perturbazione che sta attraversando il Mediterraneo centrale ha portato condizioni di maltempo su molte regioni del centro e del sud Italia, in particolare quelle affacciate sul Mar Tirreno. Il D ...meteogiornale

Imprese femminili, numeri incoraggianti in Basilicata: sono il 27 %, oltre la media nazionale: L’analisi Unioncamere evidenzia l’avanzata delle donne nel sistema produttivo Sono 15.581 le imprese femminili registrate in Basilicata a fine 2023, anno in cui c’è stata una battuta d’arresto nella c ...melandronews