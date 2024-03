Imprese | ammodernamento attrezzature | voucher per 4 milioni di euro a Napoli

(Di giovedì 14 marzo 2024) La giunta della Camera di commercio di, presieduta da Ciro Fiola, ha deliberato l’emissione di due “Bandi per l’erogazione dialledella provincia die alledei Comuni dell’isola d’Ischia permacchine eanno 2024?. L’importo complessivo dei bandi e’ di 4di, cosi’ suddivisi: 3pere provincia, un milione dedicato solo a Ischia. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di, che avranno un importo unitario massimo di 15milaper il Bandoalledie Provincia; l’entita’ massima ...

