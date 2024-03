Imolese | ripartire dalla sfida con Prato D’Amore | Serve un approccio diverso

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un passo indietro rispetto alle ultime settimane. Soprattutto se si considera che la Pistoiese, prima del trionfo per 1-0 sull’, l’ultima vittoria in casa l’aveva ottenuta il 19 novembre. Non solo a livello di risultato, ma anche come prestazione, i rossoblù sono mancati all’appuntamento del Melani, condizionato da un avvio a rilento con il gol subito a freddo dopo neanche un quarto d’ora, nonostante il tecnico dei toscani si fosse trovato a sostituire subito l’infortunato Ielo con Evangelista (autore poi del gol-partita). E l’non ha mai dato l’idea di connettersi alla partita. Un pensiero condiviso nel post-gara anche dal tecnico Gianni. "Abbiamo affrontato il match nel modo sbagliato. L’idea era attaccarli e pressarli forte fin da subito, cosa che non è mai avvenuta. Da lì è arrivato il gol subito, evitabile, ...

