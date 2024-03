Immobile rivela | “Campagna denigratoria | volevamo che Sarri restasse alla Lazio”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ore caldissime e tesissime in casasul banco degli imputati sono finiti soprattutto i giocatori, colpevoli a detta di moltissimi tifosi di aver “tradito” Maurizioportandolo inevitabilmente alle dimissioni. La squadra biancazzurra per ora riparte dal mister Giovanni Martusciello, ma le conseguenze dell’addio del tecnico toscano sono forti. Di rumors, voci anche infondate ce ne sono parecchie. Ciroattaccante e capitano della, ha deciso così di rompere il silenzio e fornire il suo punto di vista sull’esonero di. “In queste ore si è detto e scritto di tutto, ma è giusto ribadire alcuni concetti. Mi sono sempre messo a disposizione del mister, così come in precedenza di tutti gli allenatori nella mia carriera. Ieri con tutti i miei compagni siamo ...

Lazio, Immobile replica alle accuse di "tradimento" verso Sarri, dopo le dimissioni del tecnico. La risposta dell'attaccante biancoceleste.

