Imaginary | tutti i dettagli sul nuovo horror Blumhouse con un orsacchiotto killer

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 14 marzo 2024)è ilagghiacciante filmprodotto, reduce da successi enormi come M3GAN e Five Night’s At Freddy’s e distribuito in Italia da Eagle Pictures. Protagonista assoluto del film unche si scoprirà essere molto poco tenero. Eccodella pellicola con protagonista DeWanda Wise, in uscita nei cinema il 14 Marzo 2024. La trama del film ruota attorno al personaggio di Jessica, interpretata da DeWanda Wise, mentre torna con la figliastra Alice (Pyper Braun) nella casa in cui viveva da piccola. La ragazzina trova un vecchio, Teddy, lo stesso con cui la protagonista giocava anni prima, e se ne affeziona usandolo come balocco e amico immaginario. Purtroppo il peluche inizia ad avere una pessima ...